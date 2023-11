Marcus og Martinus tilbake til Melodifestivalen

Det er flere kilder som forteller det overfor den svenske avisa, som presiserer at de ikke har fått en offisiell bekreftelse.. - Vi har ingen kommentar, sier tvillingenes PR-manager, Frida Skogh, til VG, som først omtalte saken her til lands.. Tvillingene deltok med låta «Air», og kom på en god andreplass i konkurransen.. Det er imidlertid knyttet spenning til hvordan de skal få en eventuell deltakelse til å gå.

