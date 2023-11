Marcus & Martinus: Marcus Gunnarsen: Slik møtte han kjæresten

Forrige uke kom nyheten om at de nok en gang skal tilbake på norske scener. I 2024 skal de nemlig fylle Oslo spektrum på ny. I tillegg til suksess i Norge, gjør duoen det stort i utlandet og har bemerket seg spesielt blant den svenske fansen etter deltakelsen i «Maskorama»,I fjor i august kunne Marcus Gunnarsen bekrefte at han hadde fått seg en ny flamme, nemlig to år eldre Nora Fossland Gartland (23).

21-åringen har imidlertid vært ordknapp om forholdet, men i den nyeste episoden av podkasten «730», åpner han opp om hvordan han møtte kjæresten. God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Marcus Gunnarsen og hans manager, foreløpig uten hell.I episoden forteller Gunnarsen at det var han som først tok kontakt med kjæresten på sosiale medier.

Ifølge artisten sendte han Fossland Gartland et Instagram-innlegg av henne selv, med en telefon i hånda, og skrev følgende:Tvillingbrødrene var imidlertid midt under innspilling av svenske «Maskorama», da han og 23-åringen begynte å snakke.– Jeg var i Sverige i nesten tre måneder, og da kunne vi jo ikke møtes. I starten var det vanskelig for henne, fordi hun forstod ikke hvordan livene våre fungerte.

Etter «Maskorama» var det turné som stod for tur, og det tok derfor et halvt år før paret møttes etter første melding, ifølge «Elektrisk»-artisten.Etter et halvt år skulle søsteren til tvillingbrødrene, Emma Gunnarsen (15), som også har trådt inn i musikkbransjen, ha en konsert i Trondheim.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Fagermo forteller om agentpressetSlik presser agenter klubbene.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Slik bruker du opp middagsrester.Pytt i panne er en klassiker og en perfekt måte å få brukt opp middagsrester på.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DIGI_NO: Slik påvirker DORA datasuvereniteten vår– At EU har investert 1,8 milliarder euro i datareguleringer, forskning og lovgivning, sier mye om hvor viktig det er dem å ta tilbake kontroll over sine egne data, skriver Guy Bertram i VMware i denne kronikken.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕

BTNO: Nektet å betale mobilbot, måtte i retten. – Har brukt den slik hundrevis av ganger.Mannen mener han brukte mobilen som et verktøy – og ikke betjente den.

Kilde: btno | Les mer ⮕

SMPNO: Foreldre, gå saman mot mobbingI Ålesund kommune er det forurolegande mykje mobbing, les vi i avisa. Slik er det nok i andre kommunar også.

Kilde: smpno | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Rekordmange drepes på Vestbredden – her begraves den palestinske krigerenJENIN (VG) Rifleskudd, bønnerop og maskerte ansikter. Slik begraver palestinerne sine krigere.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕