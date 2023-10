Maratonuke for Oilers: – Viktig å ikke havne i en felle

Vinge-kanon sikret viktig poeng for Stabæk – klatret opp på trygg plassLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Trond Fausa Aurvåg smuglet kamera inn på «Oppenheimer»-filmsettet:Den norske skuespilleren holdt på å ødelegge en svært viktig scene. Les mer ⮕

Polestar 3: På plass i Norge - knuser tvillingmodellen på prisSUV-en 3 blir viktig for Polestar. Les mer ⮕

Oilers med mektig snuoperasjon etter marerittstartTo tidlige baklengsmål måtte til før Oilers våknet i Fredrikstad. Da tok gjestene over kampen og snudde det hele. Les mer ⮕

Det er ikke alt som er verdt en skålDet store flertallet nordmenn drikker, og vin til maten eller øl i hyggelig lag er en del av den norske kulturen. Samtidig er det viktig å være klar over at alkohol kan påvirke helsa vår på en negativ måte, og faktisk øker risikoen for mer enn 200 sykdommer. Men det som er positivt, er at hvert glass du kutter gjør godt for helsa. Les mer ⮕

Maratonuke for Oilers: – Viktig å ikke havne i en felleFjorårets rekordjevne liga ser ut til å fortsette også i år. Oilers er nå inne i en intens uke med fire kamper på seks dager. Da gjelder det å plukke trepoengere for å henge med. Les mer ⮕