Mannsdominert bilde i idretten og næringslivet

Tidligere internasjonal toppdommer Kjersti Arntsen reagerer på det mannsdominerte bildet. – Det ser aldri bra ut når menn sitter slik som dette. Enten det er i idrettssammenheng eller i næringslivet, sier tidligere håndballdommer på verdensnivå. – Når fem-seks menn snakker på en slik konferanse, tenker jeg: Hvem er det de vil nå ut til? Jeg ser ingen forbilder eller rollemodeller der. Men jeg er ikke overrasket lenger når det gjelder IHF og idretten, sier hun.

– Man uttaler at man ønsker å få inn flere kvinner. Men ofte blir det bare med uttalelsen. Det ligger for lite handling bak, og for liten vilje for dem som sitter i maktposisjoner til å ønske å endre ting. De ønsker ikke å gi fra seg makt for å få inn andre stemmer og at det skal gis plass til kvinner. BARE MENN: Ingen kvinne å se på podiet da det internasjonale håndballforbundet (IFF) avsluttet kvinne-VM med pressekonferanse sønda





