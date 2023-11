Mannen som tok knekken på den norske kronen

Han var da sjef for valutatradingen til DNB (den gang DnC), som var 100 prosent eid av den norske stat. Likevel valgte banken å vedde mot regjeringens politikk, som var en fast kronekurs. Vollaløkken er fortsatt aktiv etter 45 år i valutamarkedet. Han er kanskje den privatpersonen som i størst grad kan flytte kronekursen opp eller ned. Kundene hans er hedgefond og familieformuer, som kan stille opp med over 100 milliarder kroner i posisjoner i markedet for norske kroner.

I denne spesialepisoden av Finansredaksjonen forteller Tor Vollaløkken om hvordan kronemarkedet fungerer og hvorfor privatpersoner ikke bør gjøre det samme som han gjør.Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

E24: Børsene bør frykte denne mannenKommentator

Kilde: e24 | Les mer ⮕

BTNO: Ingen vet hvem han er. Nå er han stedt til hvile.Den ukjente mannen ble bisatt i dag.

Kilde: btno | Les mer ⮕

DAGBLADET: Mann døde på bussenMannen fikk et illebefinnende.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

BTNO: Nektet å betale mobilbot, måtte i retten. – Har brukt den slik hundrevis av ganger.Mannen mener han brukte mobilen som et verktøy – og ikke betjente den.

Kilde: btno | Les mer ⮕

VGNETT: Skrekknatten i Steinkjer: – Var redd han skulle gjøre seg noeSTEINKJER (VG) Med solbærsaft og vodka feiret den drapstiltalte mannen (30) og samboeren nybygd garasje. Da kvinnen våknet senere på natten var både varebilen og mannen borte.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Leseren liker ikke at mannen deler navn med eksen. Kan hun gjøre noe med det?Samboerens eks har beholdt navnet sitt etter skilsmissen. Leseren lurer på om hun kan kreve at han ber eksen om å endre navn.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕