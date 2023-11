Mann skal ha truet barn med kniv i Drammen

Mannen ble pågrepet i nærheten av sin egen bolig, og han vil etter tilsyn fra lege bli kjørt til arresten i Drammen. Den 16 år gamle gutten skal også ha truet 14-åringen med en machete, som politiet i etterkant har tatt kontroll på.

Hovedredningssentralen mottok melding om at den norske tråleren trengte hjelp klokken 19.28 tirsdag kveld. Tråleren ligger om lag 230 kilometer øst for Bjørnøya.Politiet stopper tirsdag kveld en bil i Asker, hvor sjåføren ble beskrevet som «stupfull». Tilstanden ble senere bekreftet av en blåseprøve på stedet, ifølge politiet.

– Minst en rute skal ha bli knust. Politiet dro til stedet for å undersøke. Politibilen ble da utsatt for skadeverk. Knust vindu, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter. Politiet har også fått meldiner om at barn kaster stein og andre objekter mot hus i området Heggeveien i Lillestrøm.

Det langtrekkende luftforsvaret - utviklet av den statlige israelske våpenprodusenten Rafael i samarbeid med amerikanske Raytheon - skal være i stand til å skyte ned raketter og fly på opptil 200 kilometers avstand.

Politiets operasjonsleder Øyvind Bakken sier til TV 2 at det var en person i området som meldte fra til politiet om den skadde personen.Tre nynazister er dømt til fengsel for terrorplanlegging i Finland. Mennene planla angrep mot innvandrere, kritisk infrastruktur og politiske motstandere.

