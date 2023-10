Mann skal ha falt ti meter ned i tørrdokk på Laksevåg

Klokken 21.40 ble det meldt om en fallulykke i Damsgårdsveien på Laksevåg. Politiet var først av nødetatene på stedet, før brannvesenet og ambulansepersonell også kom til.

Det ble utført livreddende førstehjelp, men mannens liv sto ikke til å redde. Mannen ble erklært død på stedet klokken 22.07, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding natt til søndag.Søndag morgen opplyser politiadvokat Arne Fjellstad at han var i slutten av tenårene.

– Det er gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Ingenting tyder på at han er utsatt for en kriminell handling, sier Fjellstad.Politiet fikk meldingen klokken 21.40 lørdag. Det er ingen vitner til hendelsen, sa operasjonsleder Helge Blindheim i politiet.Blindheim sa i 02-tiden natt til søndag at det fremdeles er ukjent nøyaktig hvor mannen har falt fra. headtopics.com

