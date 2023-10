Mann siktet for seksuelt overgrep mot multihandikappet kvinne

Den multihandikappede kvinnen skal ha en mental alder på rundt seks år. Hun bor derfor i en døgnbemannet bolig, skriverMannen oppsøkte kvinnen i omsorgsboligen etter å ha kommet i kontakt med henne via en datingapp. Kvinnen skal ha fått hjelp av en annen beboer til å opprette en profil på appen.

Det var først åtte dager senere at det kom fram hva kvinnen hadde blitt utsatt for da hun ble veldig syk etter å ha blitt smittet av mannen, skriver avisen. Politiadvokat Rikke Ødegård i avsnitt for seksuallovbrudd og vold mot barn i Sørøst politidistrikt bekrefter at de etterforsker saken, og at en person er siktet.

– Saken etterforskes ikke som en voldtekt, men som mulig overtredelse av straffeloven § 295 – som omhandler å skaffe seg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse/utviklingshemming, sier hun. headtopics.com

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, og for øvrig har jeg ingen kommentar, sier mannens advokat Christoffer Arnø.

Les mer:

Dagsavisen »

- Mann sendt til sykehus i luftambulanseSiste nytt fra Dagbladet: En mann er sendt til sykehus i luftambulanse etter en trafikkulykke i Møre og Romsdal. Mannen kjørte i et busskur. Han er våken, melder politiet, men... Les mer ⮕

Mann fra Narvik omkom etter ulykke på E10Ved 07:40-tiden i dag morges fikk politiets operasjonssentral melding om en trafikkulykke på E10 ved Snubba, Bogen i Evenes. Les mer ⮕

Mann død etter lastebil-ulykke i NordlandDet skal ha vært svært glatt da lastebilen havnet av veien på E10 ved Snubba. Les mer ⮕

Mann død etter trailerulykke i NordlandDet skal ha vært svært glatt da traileren havnet av veien på E10 ved Snubba. Les mer ⮕

- Mann til sykehus etter voldshendelse i KristiansandSiste nytt fra Dagbladet: En mann i 50-åra er skadd etter en voldshendelse i Kristiansand onsdag kveld. Agder politidistrikt fikk melding klokka 22, om det som ble beskrevet s... Les mer ⮕

Mann dømt til ni års fengsel for voldtekt av to kvinnerEn mann i 40-årene fra Trondheim er dømt til ni års fengsel for å ha voldtatt to kvinner. Den ene var ifølge tiltalen fastlåst i en gapestokk under overgrepene. Les mer ⮕