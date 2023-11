Mann siktet for seksuelt overgrep mot kvinne i en omsorgsbolig

En mann er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang med en kvinne i en omsorgsbolig i Tønsberg kommune.

Mannen oppsøkte kvinnen i omsorgsboligen etter å ha kommet i kontakt med henne via en datingapp tidligere i høst. Kvinnen skal ha fått hjelp av en annen beboer til å opprette en profil på appen. Det var først åtte dager senere at det kom fram hva kvinnen hadde blitt utsatt for da hun ble veldig syk etter å ha blitt smittet av mannen, skriver avisen.

Politiadvokat Rikke Ødegård i avsnitt for seksuallovbrudd og vold mot barn i Sørøst politidistrikt bekrefter at de etterforsker saken, og at en person er siktet. – Saken etterforskes ikke som en voldtekt, men som mulig overtredelse av straffeloven § 295 – som omhandler å skaffe seg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse/utviklingshemming, sier hun. headtopics.com

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, og for øvrig har jeg ingen kommentar, sier mannens advokat Christoffer Arnø.Avtalte besøket med ansatteAvisen har snakket med kvinnens søster, som er svært preget etter hendelsen. Hun mener at søsteren ble utsatt for en voldtekt.

Lillesøsteren skal ha store og sammensatte funksjonsnedsettelser, og er avhengig av rullestol. Som følge av dette bor hun i en døgnbemannet bolig. På forhånd hadde ansatte og lillesøsteren blitt enige om at hun skulle si et kodeord dersom hun følte seg utrygg, ifølge søsteren. Hun fikk være med mannen alene i boligen, men de ansatte skulle komme innom hvert 15. minutt. Ifølge søsteren ble ikke dette gjort. headtopics.com

Kvinnen i 70-årene ble påkjørt på en parkeringsplass i Åsane. Nå er sjåføren tiltalt.Kvinnen ble innlagt på sykehus med bruddskader. Les mer ⮕

Rigget klart til hasjproduksjon – så kom politiet på døraDet ble ikke store produksjonen for kvinnen og mannen. Les mer ⮕

Ga legene bakoversveisDen 64 år gamle kvinnen ble holdt våken av «klikkelyder og rasling» før hun oppsøkte lege. Les mer ⮕

Mann død etter frontkollisjon på JærenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Mann omkom etter frontkollisjon på JærenTo menn i 30- og 60-årene ble fraktet til sykehus etter frontkollisjonen mellom to personbiler. Les mer ⮕

Frontkollisjon på Jæren: Mann omkom etter trafikkulykkeEn mann er erklært død etter to biler kolliderte i Time kommune på Jæren. Les mer ⮕