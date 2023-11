Mann siktet etter brann i Bergen

En kvinne i 50-årene og to menn i 20-årene personer ble sendt til Haukeland universitetssykehus for å bli sjekket for røykskader. En av de tre er mannen som nå er siktet. – Politiet mener det er skjellig grunn til mistanke om at vedkommende kan knyttes tett opp til brannen i Munkebotn, sier operasjonsleder i politiet, Frode Kolltveit.Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål.

