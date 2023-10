Mann pågrepet etter knivstikking i Bergen

Vest politidistrikt utførte en aksjon mot en adresse i Bergen torsdag 26. oktober, hvor de arresterte en mann i 20-årene siktet i forbindelse med en knivstikking.

En ni år gammel thailandsk jente er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Hallingdal 11. oktober. Den danskregistrerte bilen de tre satt i frontkolliderte med en lastebil på riksvei 7. Det satt fem personer i ulykkesbilen.Den kommende helgen byr på et høytrykk i Sør-Norge, noe som fører til et kjølig og fint vær flere steder. – Men lavtrykkene som lurer sør for oss kan bevege seg inn på land i sør og øst.

Han ble kåret til Årets kokk i Stavanger i september, og er dermed den som skal representere Norge i Bocuse d'Or. Europafinalen arrangeres i Trondheim, der Werkland bor og trener, i mars 2024. Han er opprinnelig fra Kyrksæterøra i Trøndelag. headtopics.com

– Russland har mest sannsynlig blitt nødt til å redusere frekvensen av angrepene for å fylle på lagrene av AS-23a KODIAK kryssermissiler, skriver britene. Anne-Bente Skjellum, kommunikasjonssjef i skipsverftkonsernet Vard, sier til TV 2 at det er røykutvikling ombord i kystvaktfartøyet som er under bygging nå.

