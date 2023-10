Mann omkom i fallulykke i Bergen

Helsepersonell startet livreddende førstehjelp da de kom fram, men livet sto ikke til å redde. Mannen ble erklært død på stedet, opplyser politiet natt til søndag.

Politiet er ikke kjent med at det er vitner til hendelsen. Den avdøde er identifisert, og pårørende er varslet. Åstedet er sperret av og kriminaltekniker er på stedet for undersøkelser, opplyser operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt i en pressemelding.Tørrdokken ligger på det gamle skipsverftsområdet til Bergens Mekaniske Verksted (BMV) på Laksevåg.

Til Bergens Tidende sier direktør Haakon Steinar Vatle i Statsraad Lehmkuhl-stiftelsen at ingen fra mannskapet var involvert i ulykken. Lørdag kveld ble det avholdt et arrangement i utleielokalet Smien som ligger like ved tørrdokken i Damsgårdsveien. headtopics.com

Operasjonsleder Blindheim sier til Bergens Tidende at de på nåværende tidspunkt tror den omkomne kan ha vært bortom arrangementet.

