Mann mistenkt for drapsforsøk og narkotikasmugling pågrepet i Spania

En mann som er mistenkt for drapsforsøk med kniv i Marokko, er pågrepet i Spania. Mannen er også siktet for smugling av store mengder narkotika i Norge. Han antas å være en sentral skikkelse i et narkotikanettverk i landet.

Etter å ha unndratt seg straff ved å flykte fra Norge, har han vært etterlyst av Interpol. Norge ønsker å få ham utlevert, men Marokko utleverer ikke egne borgere.

