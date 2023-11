Mann med kniv truet barn

– Meldingene var såpass alvorlige at vi sendte ut en såkalt PLIVO-melding, altså pågående livstruende vold. Vi så veldig alvorlig på situasjonen, forklarer politistasjonssjef Øyvind Aas ved Nedre Eiker politistasjon til NTB.

Mannen ble pågrepet sju minutter senere i nærheten av sin egen bolig. Det er en mann i 30-årene som politiet har vært i kontakt med tidligere. Han skal sjekkes på legevakten før han blir sendt videre til politistasjonen. Ingen ble fysisk skadd, men flere opplevde trusselsituasjonen som skremmende, sier Aas.

– Nå forsøker vi å få inn flest mulig opplysninger fra vitner. Vi ønsker at alle som har vært involvert her, tar kontakt med oss. Dette har vært en traumatisk opplevelse for enkelte, og det vil bli tilbudt hjelp til de som ønsker å snakke med noen, sier Aas.

Politiet har ennå ikke funnet den aktuelle kniven som ble truet med. Aas sier det er for tidlig å si om mannen vil bli avhørt i løpet av kvelden eller natten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Mann skal ha truet barn med kniv i DrammenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Mann skal ha truet barn med kniv i DrammenÉn mann er pågrepet, mistenkt for å ha truet flere personer, blant dem barn.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Drammen: Melding om mann som truet barn med knivIngen skal være skadet, opplyser politiet.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Politiaksjon i Drammen: Skal ha truet flere barn med knivPolitiet tok høyde for det verste da de fikk melding om at flere barn var truet med kniv i Drammen. Ingen ble imidlertid skadd.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Omfattende politiaksjon i DrammenSiste nytt fra Dagbladet: Dagbladet har fått tips og bilder om en pågående politiaksjon i tilknytning en adresse i Drammen tirsdag kveld. Bilder viser en rekke politibiler på ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

BTNO: Ingen norske vinnere av Nordisk råds priser(Åpen for alle)

Kilde: btno | Les mer ⮕