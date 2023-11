Mann med grisehjerte død etter seks uker

Hans kone Ann sier i en uttalelse via sykehuset han var innlagt på i delstaten Maryland at «han visste at han hadde lite tid igjen blant oss og at dette var hans siste sjanse til å gjøre noe for andre. Han hadde aldri trodd at han kunne overleve så lenge som han gjorde».

Kongen av Jordan og USAs president diskuterte felles forpliktelse til å øke hjelpen til sivile på Gazastripen, står det i en uttalelse fra Det hvite hus natt til onsdag norsk tid. – Nå, snaue to timer etter ranet, er alle eiendeler funnet igjen. Flere av gjenstandene ble funnet av hundepatruljen. I tillegg førte etterretningsarbeid og søk ute til at to personer er pågrepet, opplyser politiet.

Bolivia bryter de diplomatiske båndene til Israel som følge av den israelske krigføringen mot Gazastripen. Forut for tirsdagens uttalelse fra Bolivia hadde Morales kritisert landets regjering og oppfordret den til å bryte båndene til Israel.

– Utenriksministeren gjentok USAs støtte til Israels rett til å forsvare seg mot terrorisme i overensstemmelse med humanitær folkerett, sier departementets talsmann Matthew Miller.Det europeiske personvernrådet har nå bestemt at forbudet mot atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram også skal utvides og gjelde hele EU/EØS.

– Vi er veldig glade for at Personvernrådet er enige i Datatilsynets vurderinger og utvider forbudet vårt. Målet er at innbyggere over hele Europa vil få bedre personvern, sier direktør i Datatilsynet Line Coll.

