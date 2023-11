Mann knivstukket i Fredrikstad – gjerningsperson på frifot

– Det dreier seg om en knivstikking. Akkurat nå har jeg lite informasjon, men vi vet at det er en voksen mann fra Fredrikstad som er offer.– Vi har ikke fått tak i noen gjerningsperson, så vedkommende er fremdeles på frifot, sier Hatlen.Om knivstikkingen har skjedd utendørs eller inne på en adresse, har ikke politiet informasjon om nå. Helikopteret landet på parkeringsplassen utenfor Borgehallen.

– Mannen er våken og ved bevissthet, men blir tatt hånd om av helse og fraktet til sykehus, forklarer oppdragslederen.– Vi nøster i saken og henter inn informasjon, for det skal ha vært vitner til hendelsen, sier han.– Det var et stort oppbud med politi da vi kom. Nå er det innsatsleder og et par politifolk igjen, opplyser journalist Ivar Brynildsen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Fredriksstad Blad: Mann knivstukket i FredrikstadSiste nytt fra Dagbladet: En mann er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en knivstikking i Fredrikstad. - Vi har ikke fått tak i noen gjerningsperson, så vedkommende e...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Mann knivstukket i Fredrikstad – gjerningsperson på frifotEn mann er fløyet med luftambulanse til sykehus etter å ha blitt knivstukket i Fredrikstad, opplyser politiet til Fredriksstad Blad.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Gjerningsperson på frifot etter knivstikking i Fredrikstad, melder Fredriksstad BladTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NRK HORDALAND: Mann siktet etter brann i BergenEn mann i 20-årene har status som siktet etter en brann i Sandviken natt til onsdag. Totalt ni personer befant seg i bygget da brannen oppstod. En kvinne i 50-årene og to menn i 20-årene personer ble sendt til Haukeland universitetssykehus for å bli sjekket for røykskader. En av de tre er mannen som nå er siktet.

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: NRK: Mann dømt til fem år og fire måneders fengsel for voldEn 23 år gammel mann er dømt til fem år og fire måneders fengsel for vold mot en mann i 20-årene i Vika i Oslo natt til 5. mars i år.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Tyskland: Klappjakt på maskert mannTysk politi ønsker tips fra publikum.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕