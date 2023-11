Mann knivstukket i Fredrikstad – gjerningsperson på frifot

Melding om knivstikkingen på Selbak i Fredrikstad kom til politiet klokken 14.15. Politiet opplyser at de ikke har informasjon om hendelsen skjedde innendørs eller utendørs. De er på stedet med store styrker, ifølge Fredriksstad Blad.[

