En mann i 60-årene er død etter en trafikkulykke mellom en personbil og lastebil på Ørland i Trøndelag.Kriminalteknikere og ulykkesgruppa til Statens vegvesen gjør undersøkelser på ulykkesstedet.– Én person var først fastklemt, men er nå frigjort. Det bedrives livreddende førstehjelp på stedet, sa operasjonsleder Ellen Maria Brende til TV 2.– Hva skjedde nå? Det er helt utrolig. Det er så stort.

– En stor blåmuggost med kraftig smak, beskriver Gangstad selv på sine hjemmesider. De sier den passer godt sammen med fikenmarmelade med portvin.Frykten for vulkanutbrudd øker på Island etter at det er registrert over 5500 små jordskjelv på Reykjanes-halvøya nær hovedstaden Reykjavik de siste tre dagene.

Jordskjelv er vanlig på Island, men de siste tre dagene har aktiviteten vært mer omfattende enn vanlig. Flere ganger tidligere har slike serieskjelv kommet før vulkanen på halvøya har fått utbrudd. Siste gang var i juli. Da strømmet det ut lava i flere uker. (NTB)Nå opplyser politiet at de vil sette inn dykkere i jakten på masseskytteren. Søket vil finne sted i nærheten av kaien der mistenktes bil ble funnet.Politiet har identifisert den antatte gjerningsmannen som 40 år gamle Robert Card. headtopics.com

To personer er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke med to involverte kjøretøy på E18 i Holmestrand fredag ettermiddag.Det israelske forsvaret (IDF) hevder fredag at Hamas, som styrer Gazastripen, nå anvender sykehus i den beleirede palestinske enklaven som baser for sine operasjoner. Det skriver TV-kanal al-Arabiya på Twitter.

Ifølge den israelske avisen Haaretz hevder IDF at det er snakk om at Hamas har sitt hovedkvarter under Al-Shifa. De sier de har beviser for dette, men legger dem ikke frem. Videre anklager de Hamas for å bruke pasitenene og de ansatte som menneskelige skjold. headtopics.com

