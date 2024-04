Mann erkjenner straffskyld for drap på kvinne i Oslo

– Han er preget av situasjonen han befinner seg i, sier forsvarer Bjørn Rudjord til VG. Den drapssiktede mannen erkjente straffskyld i avhør med politiet mandag ettermiddag. – Han vil bidra til å oppklare saken og har godtatt varetektsfengsling på fire uker, sier Rudjord. Mannen er i slutten av 20-årene og bor i bydel Grünerløkka. Kvinnen, som var i midten av 30-årene, ble funnet drept i leiligheten hans. – De var venner gjennom mange år, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til VG.

Den avdøde kvinnen hadde bostedsadresse et annet sted på Østlandet, og var på besøk hos siktede. Kvinnens pårørende er varsle

