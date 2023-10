Mann døde etter å ha falt i tørrdokk i Bergen

En tørrdokk er ifølge Store norske leksikon et basseng der bunnen ligger lavere enn havnivået og der innløpet kan lukkes med porter eller pongtong. Tørrdokk brukes blant annet for å kunne gjøre reparasjoner og vedlikehold på deler av skip som ellers er under vann.Både brannvesen og ambulanse var på stedet, og det ble utført livreddende førstehjelp.

Den aktuelle tørrdokken ligger på det gamle skipsverftsområdet til Bergens Mekaniske Verksted (BMV), skriver

Mann pågrepet etter knivstikking i BergenSiste nytt fra Dagbladet: En mann ble torsdag pågrepet etter en knivstikking ved Ole Bulls plass i Bergen, melder politiet i Vest. Knivstikkingen fant sted 8. oktober. Den sik... Les mer ⮕

Mann pågrepet etter knivstikking i BergenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Mann pågrepet etter knivstikking i BergenDet melder politiet i en pressemelding. Mannen i 20-årene ble pågrepet i går. Han er siktet i forbindelse med knivstikking ved Ole Bulls plass natt til 8. oktober. Mannen nekter straffskyld. Han vil bli fremstilt for varektetsfengsling i dag klokken 12.45. Politiet vil begjære lukkede dører. Les mer ⮕

Bergen: Mann har falt ned i tørrdokkSiste nytt fra Dagbladet: Politiet er på stedet etter at en mann skal ha falt ti meter ned i en tørrdokk i Bergen, skriver politiet på X/Twitter. ... Les mer ⮕

Bergen: Melding om mann som falt ti meter ned i en tørrdokkTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Politiet har begynt å danne seg bilde over årsaken til storbrannen i Bergen sentrumTorsdag 19. oktober skjedde det en storbrann i Bergen sentrum. Politiet etterforsker nå hva som har skjedd. – Politiet har begynt å danne seg et bilde av hva som kan være årsaken til brannen og hvor brannen har startet, sier politiadvokat Katrine Engelsgjerd Eikestad til NRK fredag. Les mer ⮕