Mann banket på og laget ståk og styr hos kvinne i natt

Snø i venteOnsdag er ventet å bli nok en kald dag på Innherred. I Steinkjer starter dagen med 3–4 minusgrader, og i løpet av formiddagen er det ventet snø. Ifølge meteorologene kan det komme 4–6 centimeter snø i løpet av torsdagen. Det skal begynne å snø i 08-tiden, og snøbygene vil vare fram til omtrent klokken 16. Det er ventet minusgrader gjennom hele dagen, og det er ventet rolige vindforhold.

På T-A.noPÅ Trønder-Avisas nettsider kan du lese om Joakim Aurstad som var uheldig på fjellet søndag – det endte med at han måtte hentes med luftambulanse. Les også Einar frykter mora mister demenstilbud: – Jeg vil ikke tenke på at hun må flytte Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 1. novemberBolivia kutter Israel-forbindelsene

Kort tid etter kunngjøringen frfa Bolivia, sendte Chiles president Gabriel Boric ut en melding der han sa at han kaller hjem landets ambassadør til Israel for konsultasjon. Colombias president Gustavo Petro opplyste like etter at Colombia også henter hjem sin ambassadør fra Israel til konsultasjoner.All nett- og telefontilgang er brutt på Gazastripen.

Utenriksdepartementet i Washington har samtidig kunngjort at Blinken drar til Israel fredag for å møte medlemmer av den israelske regjeringen. Han skal også besøke andre steder i regionen.Et helikopter har levert to lensepumper til fisketråleren Kågtind II, som tar inn vann øst for Bjørnøya. Båten har 21 personer om bord.

