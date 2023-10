– Mangler Viking sjefen på banen?

Les mer:

StvAftenblad »

Xavi forteller sin gamle venn han mangler tre eksepsjonelle spillereXavi håper å se sin tidligere manager Pep Guardiola får svansen til å handle stor i sommer. Manchester City skuffet da de røk ut av Champions League mot Lyon, og dermed ble det bare en triumf i Carabao Cup denne sesongen. Les mer ⮕

Kan miste nøkkelspillere i medaljejaktenTILs ville snuoperasjon i mot Viking kom med en liten bismak. Les mer ⮕

Siddisene gir Bergen nedrykksnerver: – Stiller med det sterkeste laget vi kanDet er ikke bare i Eliteserien at Viking kan stikke kjepper i hjulene for Bergens fotballag. Les mer ⮕

Viking-treneren mener seriestarten bør være tidlig i mars:Viking-trener Morten Jensen sier til Rogalands Avis at han ble overrasket over at eliteseriestarten neste år er lagt til 1. april. Les mer ⮕

Raymonds siste oppgjør: – Det er jo jævla alvorligPå vei ut av politikken kommer Raymond Johansen med en siste advarsel: Han mener venstresida mangler gode svar i møte med høyresidas identitetspolitikk. Les mer ⮕

Manchester United kan ende opp med manageren som stjal Premier League-trofeet fra klubbenRalf Rangnick har signert, men mangler fortsatt de siste papirene fra de engelske myndighetene. Vikariatet går frem til sommeren, der tyskeren så skal delta i det videre oppbyggingsarbeidet som konsulent. Én av oppgavene blir å bistå Manchester United i ansettelsen av den permanente manageren. Les mer ⮕