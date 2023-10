Mange synes det er vanskelig: Slik sier du nei til sex

Mange unge synes det er vanskelig å si nei til sex og er redd for å såre partneren, ifølge Tone Bjørnson Aanderaa, helsesykepleier og sexolog.Aanderaa råder folk til å bli bedre kjent med egen kropp og seksualitet for å kunne sette egne grenser.Lege og parterapeut Siri Dalsmo Berge anbefaler å vise takknemlighet for invitasjonen samtidig som man sier nei. Slik føler partner seg mindre avvist.

HELSESYKEPLEIER OG SEXOLOG: Tone Bjørnson Aanderaa er helsesykepleier, sexolog, jobber på Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo kommune og er og fagsvarer i ung.no.– Vi ser en økning som er bekymringsfull med overgrep blant jevnaldrende. Jeg tror en av årsakene er at det for mange er vanskelig å si nei. De har ikke tenkt godt nok over hvor grensene deres går, legger hun til.Omfanget av seksuell vold hadde doblet seg fra 2015–2023.

– Du skal aldri gjøre noe intimt med annen person som du ikke vil. Å gå på akkord med egne grenser gjør noe med ditt et eget selvbilde. Opplever du en slik grenseoverskridelse, vil det påvirke din helse og hvordan du har det generelt i livet, sier Aanderaa.SPØR FØRST: Tone Bjørnson Aanderaa har utviklet et undervisningsopplegg som heter Spør først, som har som mål å forebygge seksuelle overgrep og fremme positiv seksualitet. headtopics.com

– Er du glad i deg selv, unner du deg det beste. Da vil du være mer i stand til å si dette liker jeg, og dette liker jeg ikke. Hun råder deg derfor til å bruke tid på å bli kjent med deg selv, kroppen din og seksualiteten din – før du begynner å ha sex med andre.

– Mange unge i dag har ikke tatt den runden. Og hvordan skal man klare å kommunisere til partner når du egentlig ikke kjenner deg selv? I sitt eget undervisningsopplegg som heter «Spør først» underviser Aanderaa om det hun kaller for «Kjærlighetstrappen».– Det handler om basic seksualitet. Om å vite hvordan kjønnsorganene våre ser ut. Kjenne til hva er porno, hva er virkelighet. Å vite hva man liker og ikke. Onanere, om man ønsker det. Bli glad i seg selv først, sier hun. headtopics.com

