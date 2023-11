Mange planlegger å stramme inn: - Vi er veldig spente

– Vi bestilte masse julevarer allerede i april. Det har kommet mange rentehevinger etter det, og vi var kanskje ikke helt forberedt på at økonomien til mange kom til å være så stram i julen, sier Baklund.Hadde det ikke vært for høytiden, hadde ikke Baklund hatt noen butikk å drive.

SPENT PÅ JULA: Den økonomiske situasjonen til nordmenn gjør denne jula mer nervepirrende enn vanlig, forteller Baklund. Foto: Magnus Nøkland / TV 2Til tross for at Baklund har troen på en god jul i år også, er han redd for at de har bestilt inn altfor mange varer.

Men resten av handelsnæringen vil gå en tøff tid i møte. Ifølge Creditsafe har detaljhandelen har hatt en konkursoppgang på 37 prosent fra i fjor til i år. TØFT: Bransjedirektør i NHO, Linda Vist, forteller at handelsnæringen går en tøff tid i møte. Foto: Martin Leigland / TV 2

Ifølge Vist kommer det til å bli tøffest for de mindre, lokale butikkene, ettersom de større kjedene har flere bein å stå på.– Vi har vært ute en vinternatt før, men vi er helt avhengige av at folk handler lokalt og i butikken. Klikker de bare hjem varer fra nettet er det ikke mulig for sånne som oss å drive butikk, sier Baklund.

Nille-sjef Kersti Hobøl sier at de er forberedt på at nordmenn kommer til å være litt ekstra forsiktig med pengebruken i år.

