Mange flere kommer til å dø som følge av blokaden av Gaza, ifølge FN

Samtidig slår FN alarm om mulige krigsforbrytelser begått i den krigen mellom Israel og Hamas, som fredag raste på 21. dagen.

Palestinere inspiserer ruinene av et hus som ble bombet av Israel i Khan Younis sør på Gazastripen fredag.På Gazastripen er over 7000 mennesker drept i israelske angrep, blant dem over 3000 barn, ifølge helsedepartementet i det Hamas-styrte Gaza.

Det betyr at verken nødhjelp eller andre forsyninger, hjelpearbeidere, leger eller journalister slipper inn på Gazastripen. Mennesker som desperat vil komme seg vekk fra krigssonen, slipper ikke ut.Israel har kuttet forsyninger av mat, vann og drivstoff til Gaza. Drivstoffblokaden begrunner Israel med at forsyningene kan havne i hendene til Hamas som kan utnytte drivstoffet til å produsere våpen og eksplosiver.

Det trengs 94.000 liter drivstoff daglig for å drifte aggregatene slik at kun de tolv viktigste sykehusene kan gi minimal behandling til de mest livstruende skadene og sykdommene, sier han. – Denne kritiske humanitære hjelpen er en liten dose nødhjelp, men langt fra nok, sier Fabriozi Carboni, ICRCs regiondirektør for Midtøsten.Lynn Hastings, FNs humanitære koordinator for de okkuperte områdene, sier at de ventet åtte lastebiler over grensen i løpet av dagen.FNs menneskerettighetskontor mener en humanitær katastrofe utspiller seg på Gazastripen og at sivilbefolkningen blir offer for en kollektiv avstraffelse.

Samtidig truer en mulig israelsk bakkeoffensiv, og beskyldningene hagler fra begge sider. Hamas' væpnede fløy hevder å ha stanset en israelsk operasjon ved kysten av Rafah ved daggry fredag, mens den israelske hæren (IDF) hevder å ha rammet og ødelagt Hamas-mål.

