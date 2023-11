Manchester United ydmyket igjen i pinlig nederlag for Newcastle

Newcastle-manager Eddie Howe overrasket mange med lagoppstillingen og skapte spekulasjoner om at han sparte spillere til helgens storkamp mot Arsenal. Startoppstillingen inneholdt hele fem sidebacker, ingen spisser.

Miguel Almiron skulle egentlig få hvile, men allerede etter to minutter måtte venstreback Matt Targett ut med skade, og Almiron kom innpå. Det var han som i det 29. minutt scoret ledermålet.Høyreback Valentino Livramento gjenvant ballen på egen halvdel, fosset forbi Mason Mount og slo en perfekt ball til Almiron, som brukte en berøring og scoret.

Inntil da var diskusjonstemaet om United-spiller Hannibal Mejbri skulle vært utvist. Han hadde alt gult kort da han i det 17. minutt begikk en ny forseelse som normalt straffes med gult. Både han og midtbanekollega Casemiro gjorde flere stygge feil, og det var nerver i United-laget der ten Hag hadde gjort sju endringer fra det stygge tapet i derbyet mot City.

Etter 35 minutter sto det 0-2. Lewis Hall hogg til på et klareringsforsøk fra Harry Maguire og banket ballen i hjørnet.Først på overtid greide hjemmelaget å tvinge Newcastle-keeper Martin Dubravka til en ordentlig redning, og rødtrøyene ble buet av banen.

Manchester United innledet den andre omgangen bra og kom til noen muligheter, men et kvarter ut i omgangen slo gjestene siste spiker i kista. Innbytter Sofyan Amrabat (inn for Casemiro ver pause) mistet ballen på midtbanen, og Joe Willock fikk føre ballen lenge før han på vakkert vis satte inn 0-3.

