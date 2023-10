Manchester United ydmyket i byderbyet – går til angrep på ten Hag

Manchester City var store favoritter i søndagens byderby mot et Manchester United-lag som har slitt stort denne sesongen. Og Pep Guardiolas menn innfridde, mye takket være en målsnik fra Norge, som virkelig er tilbake i scoringsform.

– Akkurat som SolskjærFor Manchester United er dette det femte tapet i ligaen denne sesongen, og de er så langt ikke i nærheten av å være med i tittelkampen. BBCs profilerte reporter Simon Stone retter skyts mot Erik ten Hag, og mener United ikke har hatt framgang under hans ledelsen.

Omdiskutert straffesituasjonDet var Haaland som kom til kampens første store sjanse i søndagens kamp, men da fikk Manchester United avverget i siste sekund. Nordmannen hadde nervene under kontroll og sendte Onana feil vei, mens ballen gikk til motsatt side. Haaland sendte altså City i ledelsen, men ikke alle var enig i at bortelaget burde fått straffe.– Vi ser dette hver kamp. Alle holder og straffer blir ikke gitt. Hver kamp du ser, i hver divisjon, holder folk fast i hverandre. Hvis de gjør det (dømmer straffe) ved hver corner og frispark, får du minst ti straffer per kamp, sa han. headtopics.com

– Enda et problem med VAR. Selvsagt kan man ta den der, men det er veldig problematisk så lenge de aller fleste ikke blir tatt. Den der blir soft, og ikke det som var utgangspunktet til VAR. Ikke nok til å omgjøre når det ikke blir blåst opprinnelig, skrev han på X, tidligere Twitter.

Erik ten Hag innrømmet at Andre Onana ikke har vært god nok i Manchester UnitedManchester United skal allerede ha signert David De Gea på nytt på en kortsiktig avtale på grunn av bekymring for at de vil mangle keepere når Onana går til Africa Cup of Nations. Spanjolen, som var nr. 1 på Old Trafford i 12 år, forlot klubben i sommer ved utløpet av sin kontrakten. Les mer ⮕

Ratcliffe, Manchester United ve Graham Potter: Ten Hag'ın yerine geçebilir mi?Manchester United'ın %25 hissedarı ve kulübün sportif kısmından sorumlu olan Sir Jim Ratcliffe ile birlikte değişiklikler gelecek. Ten Hag'ın Old Trafford'dan ayrılması durumunda Potter, Ratcliffe'ın listesinde yer alıyor. Les mer ⮕

Haaland sendte City i ledelsen - VAR-situasjon skaper reaksjonerErling Braut Haaland sendte Manchester City i ledelsen i Manchester-derbyet, men straffesituasjonen skaper reaksjoner. Les mer ⮕

LIVE: Manchester United - Manchester City Skuffet ekspert:Erling Braut Haaland (23) starter for Manchester City mot Manchester United søndag ettermiddag. Fotballekspert Jamie Carragher (45) mener Erik ten Hag (53) ikke har klart å få noe særlig mer ut av de røde djevlene enn det Ole Gunnar Solskjær (50) gjorde. Les mer ⮕

Haaland med drømmetreff Old TraffordDRØMMENES TEATER: Haaland fører Manchester City opp i ledelsen mot Manchester United på Old Trafford Les mer ⮕

Haaland herjer med Manchester UnitedErling Braut Haaland med to scoringer og én målgivende i Manchester-derbyet. Les mer ⮕