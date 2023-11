Manchester United-styret måtte nedlegge veto mot Erik ten Hag-signering som ville vært katastrofal

Han var imidlertid ikke i stand til å gjenskape sukssen i Chelsea og Manchester United blokkerte tilnærmingen. Det var den største nedturen for Ten hag ved siden av ikke gikk å hente Frenkie de Jong fra Barcelona.

Ziyech ble værende i Chelsea og en overgang til Paris Saint-Germain i slutten av januarvinduet falt igjennom på grunn av feil papirarbeid som ble sendt. Han møtte Ten Hag i mai, hvor han lo og spøkte med sin tidligere sjef etter et nederlag.Ziyech så ut til å flytte til Saudi Pro League til sommeren, men en avtale ble ikke realisert.

Han endte opp med å signere for Galatasaray på lån fra Chelsea og kan møte United i Champions League senere denne måneden når de møtes i en avgjørende gruppespillkamp i Istanbul.De har hatt en tendens til å spille mer på kontring i stedet for å bygge ut fra baksiden, og Ten Hag innrømmet nylig at United-laget hans aldri kommer til å spille slik Ajax-laget hans gjorde.

Etter 3-0-tapet mot Manchester City sa han til Viaplay: «Aldri. Vi kommer aldri til å spille den fotballen. For det var forskjellige spillere. «Det er heller ikke derfor jeg kom hit. Vi spiller annerledes fotball enn jeg viste i Ajax fordi jeg må, fordi jeg ikke kan spille på samme måte.»

