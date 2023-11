Manchester United-sjef Erik ten Hags uttalelser vekker oppsikt:

– Spillerne avgjør hvordan du spiller. Ajax har en veldig typisk spillestil. I Manchester United vil vi vise noe annet. Vi gjorde det sist sesong. Vi vil spille mer direkte, fordi vi har spillerne til å gjøre det her, sier nederlenderen videre.

– Erik ten Hags plan for Manchester United var aldri å gjenskape det han gjorde i Ajax. Selv om det er fristende å tenke det. Spesielt med tanke på alle spillerne han har signert med nederlandske koblinger, skriver Ducker i en kronikk for avisen.

Han ser imidlertid heller ikke noe til den uttalte visjonen til United-sjefen. Ten Hag har tidligere snakket om at han ønsker å gjøre United til «planetens dominerende kontringslag», ifølge Ducker, men per nå er det lite som tyder på at han skal lykkes med det.

– Han fikk spørsmål om hvorfor United ikke spiller som Ajax? Han svarte at vi aldri kommer til å spille som Ajax. Greit, men det er jo ikke noe tydelig stempel på hvordan de skal spille, heller, sier Eivind B. Holt, journalist i Uniteds norske supporterklubb, til Nettavisen.Da ten Hag overtok som manager i Premier League-klubben, arvet han 41 spillere i en såkalt utvidet førstelagstropp etter Ole Gunnar Solskjær og Ralf Rangnick.

– Det ser dårlig utI sommer ble det blant annet lagt store penger på bordet for Mason Mount. Kjøpt fra Premier League-rival Chelsea. Holth påpeker at det er mange eksempler på klubber og managere som på kortere tid enn ten Hag, har klart å sette sitt stempel og preg på klubben, til tross for langt mer beskjedne midler å bruke på spillerkjøp og opprusting av troppen.

