Manchester United og Liverpool går for La Liga-stjerne Arsenal har ønsket lenge

Robin Le Normand har lenge vært i kikkerten til Arsenal og nå tiltrekker forsvareren seg også interesse fra andre Premier League-giganter.

Real Sociedad forsvareren blir nok en gang knyttet til en overgang. Den franskfødte spanjolen har fremstått som en av La Ligas mest solide forsvarsspillere de siste sesongene, og han ble behørig belønnet med sin første innkalling til Spania i sommer. – Robin Le Normand har vært med å sørge for at Norge, ikke har fått inn et eneste mål mot Spania i EM-kvalifiseringen.

Ifølge Fabrizio Romano har 26-åringen en frigjøringsklausul på 50 millioner euro, noe som gjør ham til et relativt oppnåelig mål for Europas og Englands elitelag. Real Sociedad ligger på femte i La Liga og topper i Champions League-gruppe D foran Inter, Salzburg og Benfica. De hvite blå er en av kontinentets mest spennende lag for øyeblikket, og Le Normand er en av deres stjerneutøvere.Ikke overraskende er Arsenal mangeårige beundrere av ham, men nå er flere Premier League-giganter klare til å gå inn i kampen. headtopics.com

Det opplyser TEAMtalk, som skriver at Manchester United og Liverpool nå har meldt interesse for spanjolen. Premier League-gigantene er imponert over det de har sett fra ham i det som er hans debutsesong i Champions League.De to rivalene er begge i markedet for en forsvarer.

Når det gjelder Man Utd, er de klare til å legge til kvalitetsdybde som er i stand til å dekke for – eller erstatte – den ofte skadede Raphael Varane, med Lisandro Martinez som også pleier en alvorlig lidelse. De røde djevlenes planer kan imidlertid endres – om enn sannsynligvis bare for januar – hvis Erik ten Hag fortsetter å velge Harry Maguire og hvis den tidligere klubbkapteinen fortsetter å prestere bra. headtopics.com

