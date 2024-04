Manchester United manager Erik ten Hag kritiseres for strategiske feil

Det begynner å bli lenge siden sist sesong da et samlet pressekorps hyllet Manchester United manager Erik ten Hag for hans genialitet. Nå er tonen en helt annen og mer kritisk. Den nederlandske manageren gjør flere strategiske feil både på og utenfor banen. Manchester United er for øyeblikket på 6.plass på Premier League- tabellen og hele 11. poeng fra topp fire. Det kreves et lite mirakel for å kvalifisere seg til Champions League.

Manchester United nærmer seg rekord i antall Premier League tap i løpet av en sesong! – Med 11.tap er de bare to unna rekorden ingen ønsker.Muskelskadene som Lisandro Martinez og Victor Lindelof har plukket opp de siste dagene betyr at 53 separate tilfeller av skade eller sykdom har ført til at United-spillere har gått glipp av bøtter med kamper denne sesongen. Men etter journalisten Samuel Luckhursts mening har en avgjørelse tatt av Erik ten Hag spilt in

