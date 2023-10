Manchester United i spill - 42 milliarder kroner legges på bordet

Manchester United er en pengemaskin – på tross av at trofeene uteblir. Mon tro hva som kan skje hvis også United får sitt oljefond.er som vanlig ute med friske påstander. Nå hevder avisen at den saudi-arabiske kronprinsen Mohamed bin Salman kommer med et gigantbud på42 milliarder kroner skal den 8. mektigste personen i verden (ifølge Forbes) nå brette ut på forhandlingsbordet.

Blir det oppkjøp, kan det bli moro på overgangsmarkedet denne sommeren. Men om saudi-arabiske eiere er en god langsiktig løsning for United, kan diskuteres.

Erik ten Hag gjør to endringer fra laget som møtte Sheffield United i helgen.

Jadon Sancho er på stø kurs bort fra Old Trafford og ute av syne for Erik ten Hag. De siste ukene har det kommet signaler fra Dortmund om at die Schwartzgelben ser på muligheten til å leie sin tidligere storstjerne (hvis United tar sin del av gigantlønnen).

Ekspertene hudfletter Manchester United etter opptredenen i Champions League.

Manchester United hadde en nær-fotballdøden-opplevelse på Old Trafford da Scott McTominay lukket øynene og svingte skuddfoten inne i straffefeltet. Støvelen traff heldigvis ikke FC Københavns Elyounoussi, med det var ikke skottens skyld. Det endte med straffe, Jordan Larsson fikk ansvaret.

Ralf Rangnick har signert, men mangler fortsatt de siste papirene fra de engelske myndighetene. Vikariatet går frem til sommeren, der tyskeren så skal delta i det videre oppbyggingsarbeidet som konsulent. Én av oppgavene blir å bistå Manchester United i ansettelsen av den permanente manageren.

Ja, vi er svake for Nottingham Forest. Det var det samme da Leeds tok den usedvanlige kronglete veien tilbake til Premier League. Når også skogvokterne fra Nottingham returnerte til øverste divisjon etter fravær på tjuetre år, da boblet det av glede i sporten.com redaksjonen.