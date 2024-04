Manchester United i forsvarskrise etter skader på Martínez og Lindelöf

Manchester United har fått en alvorlig forsvarskrise etter at midtstopperne Lisandro Martínez og Victor Lindelöf begge ble skadet. Ifølge en pressemelding fra klubben vil de være ute i minst én måned. Martínez pådro seg en muskelskade på trening, bare dager etter at han returnerte fra en kneskade. Argentineren har slitt mye med skader denne sesongen. Lindelöf måtte ut grunnet hamstringtrøbbel i seriekampen mot Brentford i helgen. Tapene er et hardt slag for manager Erik ten Hag.

Med Shaw og Malacia allerede ute, står han igjen med et svært redusert forsvar. Dette kan ødelegge for klubbens muligheter til å kvalifisere seg for Champions League og gå til topps i FA-cupen. De neste ukene står viktige kamper for tur, deriblant bortekampen mot Chelsea og FA-cupsemifinalen mot Coventry. Ten Hag kan bli nødt til å ty til midtbanespiller Casemiro som midtstoppe

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgnett / 🏆 6. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Omar Berrada bytter jobb fra Manchester City til Manchester UnitedManchester City-direktøren Omar Berrada overraskende bytter jobb og blir med byrival United. Han tar med seg kunnskapen om hvordan man bygger opp og leder verdens beste klubb. Dette er et sjokk for City-spillerne og et varp for Sir Jim Ratcliffe som ønsker å raide rivalene. Forhandlinger pågår om å hente inn Jason Wilcox fra Championship-klubben Southampton.

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Van de Beek returnerer til Manchester United etter utlånDonny van de Beek returnerer til Manchester United etter utlånsoppholdet i Eintracht Frankfurt. Midtbanespilleren har ikke klart å finne sin plass hos klubbledelsen og trenerne, og har heller ikke oppnådd suksess på banen. Van de Beek scoret bare to mål på fire Premier League-sesonger med klubben.

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Manchester United-helten utvist etter vill overtidsjubel mot LiverpoolAmad Diallo sendte Manchester United videre i FA-cupen.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Darwin Nunez får kjeft etter drama mellom Manchester United og LiverpoolLiverpool tok ledelsen i ekstraomgangene, men hjemmelaget slo tilbake og vant en episk duell mellom erkerivalene.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Liker innlegg som 'Sancho is back doing Sancho things' etter Manchester United-mareritt -Jadon Sancho ble 'Man of the Match' da Borussia Dortmund slo PSV onsdag i Champions League. Venstrevingen liker innlegg som viser hans sanne følelser etter

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Ikke sikkert Barcelona synes Mason Greenwood er et varp etter Manchester United besøkSir Jim Ratcliffe er ikke like oppsatt på å bli kvitt utfryste Mason Greenwood som de som styrte på Old Trafford før han. Nå som Storbrittanias rikeste sitt

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »