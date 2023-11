Manchester United får full slakt etter pinlig ligacup-exit

Det startet med at 19 år gamle Hannibal skulle vært utvist med sitt andre gule etter bare 17 minutter.Manchester United fikk fortsette med 11 mann, men det så tidvis ikke sånn ut. Spesielt den portugisiske høyrebacken Diogo Dalot slet stort mot Newcastles venstreside.

På 1–0 rykket Miguel Almirón forbi, og tuppet ballen i lengste. På 2–0 var det igjen Dalot som ikke klarte å klarere skikkelig før Lewis Hall (19) plasserte ballen i lengste hjørne. – Dalot hadde den svakeste omgangen jeg har sett på lang, lang tid, sier tidligere Manchester City-spiller Izzy Christiansen i Sky Sports-studio.– Se på frisparket like før (scoringen). United-spillerne sover og klager på dommeren. Mens de hviner, så vinner Newcastle, sier han.Da Joe Willock økte til 3–0, og Newcastle-fansen sang «sacked in the morning» til Ten Hag, klarte ikke Sky Sports-kommentator Ian Crocker dy seg:Det er stille i fem sekunder.

– Jeg er ikke sikker på hvordan Ten Hag skal løfte dette laget før helgen. Det er mangel på ideer. Han er nødt til å finne ut av hvordan han skal få maks ut av disse spillerne veldig, veldig raskt, sier Neville.

– Når vi spilte var dette en av de vanskeligste stadionene. Nå kommer det lag hit og har tro på at de skal vinne. Det kommer til å komme spørsmål om manageren, sier tidligere United-spiss Andy Cole.– Dette er blytungt for spillere, manager, alle. De er skikkelig i krise nå, Manchester United, sier Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Ligacupen: Live: Manchester United - Newcastle UnitedHer kan du følge kampen mellom Manchester United og Newcastle live i Ligacupen.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Manchester United-styret måtte nedlegge veto mot Erik ten Hag-signering som ville vært katastrofalDen nederlanske manageren Erik ten Hag har brukt nesten 5,4 milliarder kroner på kjøp av 16 spillere siden han ble ansatt i Manchester United i fjor sommer. – De fleste har spilt i Eredivisie eller under Ten Hag før.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Manchester United-sjef Erik ten Hags uttalelser vekker oppsikt:Fikk spørsmålet mange har stilt seg etter at nederlenderen overtok i Manchester United.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV2SPORT: Manchester United ble buet ut: - Skikkelig forferdeligManchester United-krisen fortsetter. Onsdag ble det stortap mot et b-preget Newcastle-lag i ligacupen.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Real Madrid satser på å være kjappere enn Manchester United og LiverpoolTautrekkingen om 22 år gamle Gonçalo Inácio har nettopp fått en deltager til. – Fra før vet vi at flere Premier League klubber har vært ute etter Sportings midtstopper og det i realiteten har stått mellom Manchester United og Liverpool. Det er i realiteten Gonçalo Inácio som bestemmer neste klubb.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Det er ille når Arsene Wenger synes synd på Manchester United-spillerneOkay, Arsene Wenger har ledet en av Manchester Uniteds største rivaler i nesten to tiår, så mannen er ikke helt nøytral. At franskmannen kan sin fotball, det er udiskutabelt. Det er derfor av interesse - også for Man United-supporterne - å få med seg hva Wenger sa etter Manchester-derbyet.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕