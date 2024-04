Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Liverpool, Viktor Gyökeres için yarışıyor

Da Erik ten Hag fikk spørsmål om han ønsket seg en spissforsterkning, var det liten tvil om svaret sett i bakspeilet. United-manageren trodde de hadde en solid plan med Rashford, Martial og Høylund, men når trioen mer eller mindre samtidig ikke leverte de bestilte scoringene fra topp, var United ute å kjøre. Med en av klubbens best betalte, Martial, ferdig i sommer, skal det hentes inn ny spiss til Old Trafford.

36 mål og 15 assists på 43 kamper. Dette er statistikken til svensken Viktor Gyökeres i debutsesongen for Sporting. Det tok ikke mange månedene før 25-åringen ble linket til storklubbene i Premier League, bare måneder etter at han forlot Coventry og balløya.har Manchester United meldt sin interesse for Gyokeres. Det engelske mediet hevder svensken er kandidaten INEOS-gjengen pusher på for signering.

melder samtaler er i gang for en potensiell signering av Gyokeres i sommer, der Sporting har signalisert de er klar for salg.

