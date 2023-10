Manchester City-stjernen Julián Álvarez ønsket av Real Madrid og Barcelona

Vi så det mot Young Boys på onsdag. Med éngang Julian Alvarez kommer inn på banen, skjer det noe med dynamikken i City-angrepet. – En kamp Manchester City vant 1 – 3.

Julián Álvarez har vært strålende denne sesongen. Manchester City-spissen har fått en fortjent større rolle av manager Pep Guardiola. – Det er ingen som kaller han «Haaland-vikar» lenger!4 scoringer og tilsvarende assists i Premier League så langt i sesongen, i Champions League har det blitt 3 mål og 1 målgivende på tre kamper.

I sommer var det mange som mente hans mulighet for å skinne i Manchester City var liten, så flere regnet med at det kunne gjøres en god deal. Manager Pep Guardiola har vært tydelig på at han ikke ønsker å stå i veien for noens utvikling.Forrige sesong sto ferskingen Alvarez bak 17 scoringer og 5 assists i The Treble-sesongen, den siste tiden har 23-åringen blitt linket til Real Madrid og Barcelona. headtopics.com

Real Madrid og Barcelona ønsker begge å signere Álvarez. Football Insider at Manchester City krever minst 80 millioner pund for å slippe sin gullklump. (Omtrent 1,084 milliarder)En mildt sagt saftig prislapp. Det gjenstår å se om La Liga-gigantene er villige til å bite over noe så stort. -Uansett, de har begge fått noe å tenke over.

