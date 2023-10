Manchester City-legende Vincent Kompany har kommet med dagens minst overraskende beslutning

Vincent Kompany er bare 37 år gammel og allerede omtalt som en av Europas beste managere. Chelsea, Tottenham, Leeds og Leicester ramler om hverandre i å forsøke å friste han over til dem.

I fjor sommer skjedde det noe som Manchester City manager Pep Guardiola viste var starten på noe stort. Hans «gamle» kaptein ble hentet inn av Championship-klubben Burnley. Målsetningen var å på «mellomlangt sikt» bygge opp laget slik at de skulle bli gode nok for spill i Premier League.Det tok bare en sesong for Vincent Kompany! – Burnley har på en overbevisende måte kvalifisert seg til Premier League.

Les mer:

Sporten_com »

LIVE: Young Boys - Manchester CityErling Braut Haaland og co. spiller på kunstgress i kveld. Les mer ⮕

Gårsdagens Manchester City trening gir Pep hodepineKevin de Bruyne var med å nesten vinne VM for Belgia og helgens kamp mot helgens kamp mot Arsenal skulle formen testes. Han kom innpå ogklarte å pådra seg et gult kort i en kamp hvor Manchester City var dominerende. - Vant fortjent: Arsenal 0 - Manchester City 2. Les mer ⮕

Supertalent Warren Zaïre-Emery trekker på skuldrene av giganttilbud fra Manchester City og Bayern MünchenDet er bare å lære seg navnet Warren Zaïre-Emery med en eneste gang, for maken til talent skal man lete lenge etter. Midtbanespilleren er bare 17 år gammel og leverer allerede på et svært høyt nivå. Han er født i Montreuil i Frankrike og er et produkt fra Paris Saint-Germain Academy. Les mer ⮕

Manchester United kan ende opp med manageren som stjal Premier League-trofeet fra klubbenRalf Rangnick har signert, men mangler fortsatt de siste papirene fra de engelske myndighetene. Vikariatet går frem til sommeren, der tyskeren så skal delta i det videre oppbyggingsarbeidet som konsulent. Én av oppgavene blir å bistå Manchester United i ansettelsen av den permanente manageren. Les mer ⮕

Nottingham Forest i forhandlinger om Manchester United-spillerJa, vi er svake for Nottingham Forest. Det var det samme da Leeds tok den usedvanlige kronglete veien tilbake til Premier League. Når også skogvokterne fra Nottingham returnerte til øverste divisjon etter fravær på tjuetre år, da boblet det av glede i sporten.com redaksjonen. Les mer ⮕

Manchester United satte omsetningsrekord i Premier LeagueLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕