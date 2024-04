Manchester City kjøper Kalvin Phillips fra Leeds

Manchester City kjøpte Kalvin Phillips for 49 millioner euro pluss bonus fra Leeds sommeren 2022 og ga han en hyggelig lønn på omtrent 100 millioner kroner. Manager Pep Guardiola har bøtter med dårlig samvittighet for å ha latt Phillips visne og har gitt beskjed til sine sjefer i Manchester City at de bør være mer enn imøtekommende fra «alle» som vil være med på å snu en karriere som for øyeblikket er i fritt fall.Leeds har klart å snu fallet i deres første sesong nede i Championship.

Alt så ganske mørkt ut sist sommer da Daniel Farke overtok som manager. Bak seg hadde klubben en Premier League sesong hvor de endte på 19.plass med bare 31.poeng. Det tok litt tid før den tyske manageren fikk orden i rekkene, men etterhvert som inneværende sesong skred frem ser de mer og mer ut som en Premier League klubb igjen. – Det planlegges for neste år og øverst på ønskelisten til alle som har noen som helst tilknytning til Elland Road, å hente tilbake Kalvin Phillip

