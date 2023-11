– Man klarer ikke å få folk til å søke på et yrke som ikke har det bra

Nguyen la fram fire punkter som de mener vil bistå økt rekruttering til barnehagelærerutdanningen, og dermed bidra til å avhjelpe bemanningssituasjonen i barnehager. Situasjonen har blitt omtalt som kritisk av flere.

– Vi må utdanne flere barnehagelærere for å bedre bemanningssituasjonen. Akkurat nå ser verken rekrutteringen til barnehagelærerutdanningene og bemanningen i barnehagene så lyst ut, og derfor mener vi at vi må tørre å tenke i to spor:

Ole-Martin Strømsvik (24) tar mastergrad i barnehageledelse på Dronning Mauds Minne i Trondheim (DMMH) og er lokallagsleder i Pedagogstudentene DMMH. Han har lest igjennom punktene som ble presentert på høringen.

Søkertall til høyere utdanning fra Samordna opptak viser at i 2021 var det over 4000 søkere som hadde barnehagelærerutdanningen som førstevalg. I 2023 falt det til rundt 2500. Også grunnskolelærerutdanningen så fall fra 2022 til 2023.Barnehagelærerutdanningen: 2557 (-16,5 prosent). Studiet hadde også en nedgang på rundt 25 prosent i fjor.

Strømsvik forklarer i tillegg om presset som pedagogstudentene kan oppleve tidsmessig og økonomisk når de er i praksis. Da er studentene hele dagen på jobb i barnehagen, til veiledning i en time to ganger i uka, det er skriftlig arbeid på kveldstid som kan være store oppgaver. I tillegg kommer ting som planlegging og evaluering, blant annet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DN_NO: Kan USA håndtere tre kriger samtidig?Kan USA håndtere tre kriger samtidig?

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

VGNETT: Fant flere døde fugler: – Fem stykker smalt inn i vinduet mitt samtidigNoen tror sykdom har skylden, andre tror de har flydd mens de var beruset av bær.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

E24: Tinder-eier: Færre betaler for sjekkeapperSjekkeappens morselskap har hatt sitt beste kvartal noensinne. Nå satser de videre på yngre og kvinner, og tester ut en ny type abonnement.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

DAGBLADET: Færre tok bilen til jobb mandagSiste nytt fra Dagbladet: Trafikken ved Fjellinjens bomstasjoner falt markant under årets første snøfall. Mandag registrerte Fjellinjens bomstasjoner 919 679 passeringer. Det ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Stoltenberg i Stortinget: Advarer om KinaNato-sjef Jens Stoltenberg kommenterer de pågående krigene - og advarer samtidig om situasjonen i Øst-Asia.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: 16-åringen har færre venner enn før og er mer for seg selv. Burde foreldrene være bekymret?Psykolog Line Marie Warholm svarer.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕