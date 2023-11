Mammografi og politikk: Stjeler vi «boomers» de unges fremtid? Det er min angst.

Mens det er åpenbart at menneskeheten overforbruker klodens ressurser, ber vi som har mest fra før, om enda mer, skriver Pål Gulbrandsen i mammografidebatten.Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordanspørsmål ved hvorfor hun ikke kunne få henvisning til mammografi, og kalte det aldersdiskriminering.

Dette er kjernen i diskusjonen, som er politisk, selv om vitenskapelige argumenter også blir brukt. Forskning er ikke nøytral virksomhet. Forskere søker seg til emner som engasjerer dem, de leter etter svar og bruker ofte svar mer eller mindre rimelig i den retning deres politiske interesser går. Det gjelder også meg. Vi forsker nå på hvordan leger håndterer usikkerhet.

Til tross for den fine bevegelsen «Gjør kloke valg!», der man forsøker å redusere gal bruk av ressurser, er det svært langsom utvikling i riktig prioriteringhelsetjenesten. Og her kommer Espenes' argument om å kunne betale selv inn. Fordi det er dessverre ikke slik at selv om vi betaler selv, så brukes ikke ressurser.Nå løper pasienter og helsepersonell til privat virksomhet fordi den offentlige helsetjenesten ser ut til å knele.

Derfor mener jeg det jeg skrev til Espenes. Det har ingenting med stemmeløse kvinner å gjøre. Det er min angst. Angsten for at vi i våre «boomer»-forventninger til absolutt trygghet skal stjele de unges fremtid. Kanskje er det skoler, barnevern og politi som virkelig burde opprustes? For tiden er det jo helst våpen vi satser på, men det blir visst ikke nok der heller.

