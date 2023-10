Mamma gikk rettens vei for å få sønnene kastet ut

En italiensk mor har nylig vunnet fram rettens vei for å få kastet ut sønnene sine hjemmefra, skriver den lokale avisen La Provincia Pavese.Den 75 år gamle kvinnen skal i lang tid ha forsøkt å overtale sønnene til å flytte ut fra barndomshjemmet og morens lune favn, uten å lykkes.

Begge sønnene er i arbeid. Allikevel bidro ingen av dem til økonomien i husholdningen. De hjalp heller ikke til med husarbeid, vedlikehold eller matlaging, ifølge avisen. Ifølge kvinnen var det ok for henne at de voksne sønnene bodde hjemme mens de var uten arbeid. Hun forventet at de ville flytte så fort de fant seg jobb, men det skjedde ikke.I dommen står det at det er foreldres plikt å hjelpe voksne barn som er arbeidsledige, men når de begynner å tjene sine egne penger, er det ikke lenger rettslig forpliktende å forsørge barn som er over 40 år.

«Det finnes ingen lovhjemmel som sikrer voksne barn rett til å bli i barndomshjemmet som eies av foreldre, mot forelderens vilje» står det i dommen.

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Opplysninger til VG: Braathen kaller inn til egen pressekonferanseLucas Braathen holder egen pressekonferanse i Sölden, for å snakke om konflikten med skiforbundet. Les mer ⮕

Sjekk hele troppen til verdenscupåpningen i alpint: Alpinsjefen til TV 2: Varsler Braathen-botLucas Braathen (23) er med i Skiforbundets uttak til verdenscupåpningen i alpint i Sölden i helgen, men har blitt varslet om en bot som følge av reklamekampanjen med svensk klesmerke. Les mer ⮕

Drømmer om å overbevise Guardiola til å ta den tøffeste jobben på markedetSpanjolen var regnet som en av verdens beste trener før forrige sesong. Kritikerne fnyste av at Pep Guardiola ikke kunne regnes som dette uten Champions League-tittelen med Manchester City. Nå er den diskusjonen elegant parkert. Les mer ⮕

Til sykehus: - Den er massiv!«NAKED ATTRACTION UK»: Mark fikk mye oppmerksomhet for underlivet sitt da han var med på programmet. Nå avslører Tracy at det i senere tid skapte problemer på soverommet. Video: Discovery + Les mer ⮕

Chelsea erklærte sin kjærlighet til den engelske landslagsspilleren og så ble det stilleDet er lett å lure på hva som skjer, Chelsea har gått kraftig ut på hoppkanten og erklært at de er ute etter den meget allsidige engelske landslagsspilleren Declan Rice, men så ble plutselig helt stille. Les mer ⮕

Den nye politikertypen som aller helst sier ja til seg selvI stedet for politikere som sier ja til seg selv, vil vi ha ledere som slåss for et standpunkt vi kan være enige eller uenige i. Les mer ⮕