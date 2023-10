Maleesa Mooney funnet død: Nye detaljer avslørt

I september ble Maleesa Mooney (31) funnet død i sin egen leilighet i Los Angeles. Siden da har dødsfallet blitt etterforsket som et drap.. Nå skriver People at 31-åringen døde etter å ha blitt utsatt for grov vold. Det kommer også fram at Mooney ble funnet bundet sammen i sitt eget kjøleskap.. Obduksjonen viste at hun hadde blitt utsatt for stump vold. Det ble også funnet rester av kokain og alkohol i blodet hennes..

september, etter at moren hennes hadde ringt nødetatene fordi hun ikke hadde hørt fra dattera på en stund. Ifølge Mooneys søster, skal modellen ha vært to måneder gravid.. Foreløpig er ingen personer pågrepet i forbindelse med saken.. Mooney ble funnet få dager etter at en annen modell, Nichole Coats (32), ble funnet død i samme område.. Politiet har tidligere uttalt at de to dødsfallene ikke er relatert til hverandre.

