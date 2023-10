Maktkamp i La Liga! En vil ha Bielsa den andre Pochettino

Marcelo Bielsa som fikk sparken fra Leeds for fire måneder siden har en god historikk fra Athletic Bilbao, han ledet klubben til Europa League-finalen, og slo Manchester United på veien dit, og han Copa del Rey-finalen i sin første sesong. (2011 til 2013) – Sesong nummer to gikk imidlertid tregere og kontrakten på to år ble ikke fornyet.Det er kandidat Inaki Arechabaleta som går for Marcelo Bielsa.

Mauricio Pochettino er i ferd med å få sparken i Paris Saint-Germain, han får med seg godt med cash når han om noen dager forlater den franske hovedstaden. – Nå som PSG har hentet inn Jorge Campos som sportsrådgiver, snart sportsdirektør ble det klart hva som var på gang. – Ny manager skal inn. Det står mellom Zinedine Zidane som fortsetter å si nei og Nice-manager Christophe Galtier som er en tidligere kollega av Jorge Campos.

Les mer:

Sporten_com »