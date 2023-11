«Maktas» rampete genistrek

Det er fortjent. Serien er innovativ, deilig respektløs og tidvis kjempegøy. Serieskaperne, med forfatter Johan Fasting og regissør Yngvil Sve Flikke i spissen, har klart å bringe liv og vidd inn i en småsliten sjanger (siste sesong av «Borgen» var en ganske seig suppe) – og det gjennom å leke.AP-DUO: Kathrine Thorborg Johansen som Gro Harlem Brundtland og Jan Gunnar Røise som Reiulf Steen i «Makta».

Som Quentin Tarantinos kontrafaktiske historieleksjon i «Ingloriuos Basterds», Baz Luhrmanns overdådige anakronismer i «Moulin Rouge», og, ikke minst, den vidunderlige, tyske serien «Babylon Berlin», der blytunge technobeats vikles inn i mellomkrigstidens storbandrytmikk, og surrealismen alltid lurer i neste scene.

I «Makta» ser vi hva den gjør med folk, spesielt med de tynnhudede, for ikke å si menneskelige blant oss. De muligens ikke altfor subtile skildringene av partiformann Reiulf Steen og statsminister Odvar Nordli er uhyggelige i så måte.Den ene med nervene utenpå, den andre med dyp hjemlengsel og en tiltagende fornemmelse av å være feil mann på feil sted til feil tid.Dette er ikke noe som bare foregår i Ap, selvsagt.

STJERNELAG: Lasse Kolsrud (Trygve Bratteli), Anders Baasmo (Odvar Nordli), Kathrine Thorborg Johansen (Gro Harlem Brundtland), Jan Gunnar Røise (Reiulf Steen) og Nader Khademi (Einar Førde) i NRK-serien «Makta».. Han holdt faktisk på på denne måten, helt på siden av partipolitikkens formelle strukturer.

