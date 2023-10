«Makta» på NRK: - Allerede fått klager

NRK-serien «Makta» beskrives som «en historie basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse», og tar blant annet for seg den betente personstriden mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen.. Selv om handlingen i serien foregår i Oslo på 70- og 80-tallet, vil den observante seer legge merke til at «Makta» er spilt inn i et bybilde skremmende likt hvordan ting ser ut i dag..

- Det ble også kult at karakterene vandrer rundt i konsekvensene av sine egne handlinger. Det er et pek på at det man var opptatt av den gangen, er det man er opptatt av i dag, sier hun. . Grue forteller at det allerede har kommet inn klager.. - Vi forventer at noen ikke helt skjønner hvorfor vi gjør det, og at de tenker at vi ikke vet at operaen ikke var bygget da eller at elsparkesykler ikke fantes da, sier hun, og fortsetter:.

