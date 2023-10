Maja Lunde: «Lukkertid» Når alt stopper opp

BOK: Noe har skjedd. Planter vokser og visner som før, dyr fødes og vokser opp. Men menneskene har sluttet å vokse, og trenger ikke engang næring. Det er som alle er fanget i et øyeblikksbilde.. Dette er utgangspunktet for Maja Lundes nye roman.. Hvordan forholder man seg til en slik plutselig krise eller unntakstilstand, det som her blir omtalt som «stillstanden»?.

Derfor må de kanskje også «restartes», slik datamaskiner iblant må det - og «etter restarten burde de fortrinnsvis forsøke å leve mer i pakt med naturen». Perspektiver av denne typen plasserer «Lukkertid» midt i samtidsdebatten om blant annet kunstig intelligens, men tilfører lite vesentlig til den..

