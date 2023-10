«Magic» Johnson har blitt dollarmilliardær

GOD KVELD NORGE: Den tidligere basketballspilleren Earvin «Magic» Johnson (64) er nå dollarmilliardær. Det melder det amerikanske forretnings- og finanstidsskriftetAndre idrettsmilliardærer er NBA-spillerne Michael Jordan (60) og Lebron James (38) og golfspilleren Tiger Woods (47).

Forbes skriver at Johnson har eieneandeler i tre idrettslag i Los Angeles. I tillegg har han investeringer i Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness og nevnte EquiTrust. De seks partiene har inngått en samarbeidsavtale, der det blant annet er avtalt å utrede et nytt tunnelalternativ for Bybanen til Åsane.

Konferansen er et formøte til COP28 i desember. På dette møtet er det meningen at alle land skal kunne slutte seg til teksten. Så langt er forhandlerne ikke i nærheten av å greie å bygge bru over de ulike standpunktene. Mens noen land krever en utfasing av all fossil energi, er det andre som mener at olje og gass må ha en viss rolle i energimarkedet også i framtiden. headtopics.com

Arbeiderpartiet og Senterpartiet mister til sammen 81 ordførere etter årets kommunevalg. Nå skal regjeringspartiene evaluere valgkampene sine. – Vi har mistet makt og posisjoner i de fleste av de største kommunene i landet. Det er alvorlig for oss, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til kanalen. Sp som historisk sett gjorde et greit valg, gikk likevel kraftig tilbake sammenlignet med valgårene 2019 og 2021 – særlig i nord.

Han sier at slik som Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre, vil også Vedums rolle bli evaluert av partiet i kjølvannet av valget. (NTB)I oktober i år har flere produkter blitt satt kraftig opp i pris. Det skjer like før tilbudsdagene under Black Friday-kampanjen i slutten av novemeber. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTBOm lag 800.000 varer som Prisjakt følger med på, har økt med over 10 prosent bare i oktober. headtopics.com

