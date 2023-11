Magdi Omar hardt ut mot VGs politiske redaktør

én eneste kommentar som viser noe annet. Når hun blir hyllet av radikale Israel-venner som «den eneste rasjonelle stemmen i debatten om Midtøsten» bør flyalarmen ringe i Akersgata, men det er skremmende stille, skriver Magdi Omar.

Han skriver at han har lest gjennom alle offentlig tilgjengelige kommentarer som Skartveit har skrevet om Israel de siste 17 årene. Hanne Skartveit er politisk redaktør i VG. Hun skriver også kommentarer for VG. Kommentarene gir uttrykk for skribentens holdning, og er uavhengig av VGs nyhetsdekning.

Omar mener Israel er skyldige i grove krigsforbrytelser og at det vi har sett de siste ukene bare er toppen av isfjellet samt at dette ikke begynte den 7. oktober. Rundt 1400 israelere og utenlandske statsborgere ble drept da Hamas gikk til angrep 7. oktober. Siden krigen brøt ut er rundt 9600 palestinere drept på Gazastripen, den okkuperte Vestbredden og i Israel, ifølge myndighetene.

– Vi står midt i historieboka til barna våre. Kanskje til og med barnebarna våre. Vi står midt i et folkemord som ingen ennå har klart å stoppe. Vi står midt i en definerende tid, og det er på tide å vise at vi ikke vakler, skriver Magdi Omar på Instagram.– For om det ikke finnes en balansert måte å dekke terrorisme på, så skal det ikke finnes en balansert måte å dekke krigsforbrytelser på.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Kristiansand: Matmangel: - Det er hjerteskjærendeTalal Omar Haidar har startet «Mat fra hjertet» i Kristiansand. Torsdag gikk de tom for mat lenge før alle hadde fått.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Influenser Linnea Løtvedt har blitt kritisert for å ikke uttale seg om krigen i Midtøsten, mellom Israel og PalestinaFlere influensere er i hardt vær etter uttalelser om krigen i Israel og Palestina.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

E24: Atlantic Sapphire varsler sjefavgangGründeren trekker seg fra sjefsstolen i det hardt pressede oppdrettsselskapet.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Matthew Perrys død: - En «outsider» på mange måterDødsfallet til Matthew Perry har truffet mange hardt, og fått mye oppmerksomhet. Det reagerer enkelte på.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Bisarre scener - salen gapskratterUnder en tale for republikanerne i Anaheim i California gikk presidentkandidat Donald Trump hardt ut mot president Joe Biden, som han mener er for gammel og skjør for å lede landet. Video: X/Reuters. Reporter: Christina H. Korneliussen

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Magdi Omar hardt ut mot VGs politiske redaktørMagdi Omar, den ene halvparten av Karpe, mener VGs politiske redaktør har tatt side i konflikten i Midtøsten.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕