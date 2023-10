Mads Gilbert raser mot israelsk hevn-utspill

Israel har gjennom natten gjennomført omfattende luftangrep mot Gaza. Den israelske hæren (IDF) hevder de har truffet 150 underjordiske mål. Israel kunngjorde lørdag formiddag at bakkeoperasjonen på Gazastripen utvides med infanteri og pansrede kjøretøy, støttet av artilleri og fly, fra luft og sjøsiden.

Mark Regev er en høytstående rådgiver for Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Fredag kveld kom han med et kraftig utspill i et intervju med amerikansk media. – Hamas skal betale for sine forbrytelser mot menneskeheten. Hamas vil betale for å ha slaktet vårt folk. Og i kveld starter vi gjengjeldelsen (payback), sier Regev i et intervju med MSNBC fredag kveld.– Når dette er over, vil Gaza være veldig annerledes, sier Regev.– Denne natta bomber de som de aldri har bomba. Til nå er det talt opp 3038 drepte unger pluss 800 savna i ruinene – altså 3800 barnedrap etter Israels bombing av Gaza. Til nå! Så langt.

– Så de til nå 3890 drepte ungene, de til nå 1792 drepte kvinnene og de til nå 2496 drepte mennene, pluss de 18.976 såra, det har bare vært «vorspielet», bare oppvarmingen? spør Gilbert retorisk.– Ny redselsnatt– Gud forbarme seg over oss alle som trodde vi levde med noen regler for beskyttelse av sivile i denne verden i 2023. headtopics.com

Krigen mellom Israel og Hamas Lørdag 7. oktober gikk palestinske Hamas overraskende til angrep på Israel på flere fronter, hvorpå Israel erklærte krig. Angrepet er det største og dødeligste Israel har opplevd siden Jom Kippur-krigen for 50 år siden.

