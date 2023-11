Madonna snakker ut om sykdommen

I sommer ble det kjent superstjerna Madonna (65) måtte utsette konsertturneen sin etter en alvorlig infeksjon.. Turneen ble utsatt med tre måneder, men nå er artisten tilbake på scenen og har også fortalt åpenhjertig om sykdomstida.. - For mindre enn fire måneder siden var jeg på sykehuset. Jeg var bevisstløst og folk var overbevist om at jeg ikke kom til å overleve .

- Jeg hadde plutselig sympati og empati for moren min. Ikke det med at hun døde, men hvor ensom hun må ha følt seg mens hun lå på sykehuset og ikke kom til å overleve. Jeg ble gitt en ny sjanse, så jeg er veldig takknemlig for det.. Det var i juni i år at Madonna måtte utsette konserter etter å ha oppholdt seg på intensivavdeling i flere dager. Da forsikret hun fansen om at turneen likevel ville bli noe av..

